Die „Ökolügen der Konzerne“ und wie wir uns dagegen wehren können, zeigt der Film „The Green Lie“ von Werner Boote und Kathrin Hartmann. Gezeigt wurde der Streifen, bei dem umweltschonende Autos und scheinbar nachhaltig produzierte Lebensmittel unter die Lupe genommen wurden, von den „Grünen“ am Eichgrabener Gemeindeplatz.

Die Greenwashingexpertin und der preisgekrönte Filmemacher zeigen in der Dokumentation, wie man sich als Konsument gegen die grünen Lügen wehren kann. Im Anschluss stand Filmemacher Werner Boote den zahlreichen Gästen Rede und Antwort.

Angefangen hat Werner Boote, der in Perchtoldsdorf aufgewachsen ist, als Kabelhalter und erarbeitete sich alle notwendigen Zutaten zum Filmemachen. Er studierte Theaterwissenschaft, Publizistik und Soziologie an der Universität Wien sowie an der Filmakademie. Nach dem Film „Plastic Planet“, der zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Dokumentarfilmen des deutschsprachigen Raumes zählt, ist „The Green Lie“ ein weiteres Meisterwerk des preisgekrönten Filmemachers.