Der Jungunternehmer Manuel Celeda, Leiter des Theater-Jugendvereins „Face:Time“ und Produzent von „Mörder-Dinner“ kann’s nicht lassen: Er hat wieder eine neue Geschäftsidee. Unter dem Motto „Entkommst du deinem Albtraum“ eröffnet er am 31. Oktober gemeinsam mit dem Pressbaumer Christian Maurer in Rekawinkel das erste Escape-Theater Österreichs.

Die Besucher erwartet eine etwas andere Art von Room-Escape verbunden mit Theater und einer gewaltigen Portion Horror. Nach neun Monaten Planung gründeten Celeda und Maurer die CM Entertainment GmbH. Ort des Geschehens ist die 1908 erbaute Villa in Rekawinkel gegenüber dem Gasthaus Mayer, die im Besitz von Christian Maurer ist. In dieser Villa fand bereits mehrmals das umjubelte „Halloween Special“ von „Mörderdinner“ statt. Zur Zeit wird die Villa als fixe Spielstätte adaptiert. Die Eröffnung des Escape-Theaters ist zu Halloween geplant. Gespielt soll dann regelmäßig Samstag und Sonntag zwischen 12 und 22 Uhr. Für Gruppen zwischen zwei und sieben Personen gibt es 70 Minuten Nervenkitzel.

Darsteller werden noch gesucht

Live-Darsteller lauern den Besuchern in sieben bespielten Räumen auf und sorgen für Horror-Atmosphäre. „Das Spiel mit der Angst, Dunkelheit, Ungewissheit kombiniert mit zahlreichen Effekten, kniffligen Aufgaben und Live-Akteuren in den Räumen soll ein unvergessliches Erlebnis vermitteln“, macht Manuel Celeda neugierig. Akteure können sich bewerben.

Den Weg zur Bühne hat Manuel Celeda mit sechs Jahren über den Verein „Bellarina Dance Performance“ gefunden. Schon damals wusste er, dass er nichts anderes machen möchte. Heute leitet er seine eigene Firma, die „ShowWhat!Entertainment“ und ist mit den Produktionen von „Mörderdinner“ mit zum Teil 20 Beschäftigten auf Erfolgskurs. Gemeinsam mit der Regisseurin Kirsa Wilps hat er bereits acht Kriminalfälle produziert. „Am besten gefällt mir die Entstehung der Stücke selbst. Es begeistert mich, wie so etwas wächst und alle sich einbringen. Der Lohn ist dann eine gelungene Aufführung“, berichtet Manuel Celeda.

„Nichts für schwache Nerven, denn die Besucher spielen die Hauptrolle in dieser Geschichte.“ Manuel Celdeda

Er macht mittlerweile seit 20 Jahren Theater, gibt Workshops für Kinder und Jugendliche und spielt in Fernseh- und Filmproduktionen mit. Unter seiner Regie wurden mit dem Jugendtheaterverein „Face:Time“ zahlreiche Produktionen wie „Der Irrenflug“, „Die Mausefalle“, „Außer Kontrolle“, „Alice - ein Rockmusical“ und „Schneewittchen - das Musical“ und „Peter Pan - Fliege deinen Traum“ aufgeführt. Er spielte im Burgtheater, bekleidet Rollen bei „Soko Kitzbühel“, „Soko Donau“ und bei Spielfilmen des ORF/ZDF. Zuletzt hatte er eine kleinere Rolle in der Serie „Trakehnerblut“.

Nun möchte der Eichgrabener mit Christian Maurer den Horrorfans das Gruseln lernen. „Wir bieten eine Live-Show, die alle Besucher mit Sicherheit in ihren Bann zieht. Nichts für schwache Nerven, denn die Besucher spielen die Hauptrolle in dieser Geschichte.“ Die Teilnehmer müssen Opfer bringen, aber wer soll zurück gelassen werden und wer wird gerettet? Wo lauern Gefahren, und wie kommt man in den nächsten Raum, um diesem Albtraum zu entfliehen? Die Produktion verspricht Adrenalinkick pur. Der Kartenverkauf ist gestartet. Infos www.escape-your-nightmare.com.