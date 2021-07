Es läuft bei Petra Forman. Für die Künstlerin aus Eichgraben war das vergangene Jahr ein voller Erfolg. Nachdem sie ihre Bilder über Instagram präsentierte, trudelten die Angebote diverser Galerien nur so herein. Formans Arbeiten sind auf internationalen Kunstmessen und in großen Galerien und Art Fairs in New York, Venedig, Madrid, Paris, Monaco oder Miami zu sehen.

Auch in Wien in der prominenten „Galerie Steiner“ sowie in virtuellen Ausstellungen in London und Mailand werden Werke der Eichgrabenerin präsentiert.. Zur Zeit stellt sie in der Gruppenausstellung „go beyond. ALLES AUSSER GEWÖHNLICH!“ aus. In der KreativRaum Galerie von Yulia Onipchenko im ersten Wiener Gemeindebezirk nahe dem Stephansdom stehen in dieser Ausstellung persönliche Emotionen, Gefühle, philosophische Überlegungen, Gedanken im Mittelpunkt. Die Bilder: realistisch, surrealistisch, abstrakt. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Juli geöffnet.

Petra Forman genoss den Studienlehrgang bei Professor Christian Ludwig Attersee (v.l.). privat, privat

Ein weiteres Highlight war für Petra Forman im Juni eine inspirierende Studienlehrgangswoche zum Thema „Freie Malerei“ in der Akademie Geras mit Professor Christian Ludwig Attersee. „Professor Attersee ist so ein toller Mensch. Diese Woche war wunderschön und sehr lehrreich“, erzählt Petra Forman. Demnächst wird sie dem Wienerwald, der über ein Jahrzehnt ihre Wahlheimat war, den Rücken kehren, denn sie übersiedelt mit ihrer Familie ins Burgenland, wo ein Haus am See auf sie wartet.