„Mit dem Kindergemeinderat 2017 haben wir den Planungsprozess für unseren Schulfreiraum gestartet. Die Beteiligung der Kinder war mit ausschlaggebend dafür, dass wir die spezielle Förderung in der Höhe von 40.000 Euro vom Land NÖ erhalten haben“, erinnert sich Bürgermeister Martin Michalitsch an das Ferienspiel 2017.

In der diesjährigen Kindergemeinderatssitzung hat er über die bisherigen Ergebnisse der Planung berichtet. „Mich freut besonders, dass nach sehr intensiver Diskussion alle Kinder zugestimmt haben und somit der Umsetzung nichts im Wege steht“, zeigt sich der Bürgermeister zufrieden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt haben die Kinder in Kleingruppen ihre Zukunftswünsche für Eichgraben formuliert und anschließend präsentiert. „Einige der Wünsche werden wir mittelfristig erfüllen können, manche werden in die langfristige Planung einfließen“, so Michalitsch.