Kleine Feier in Mittelschule

Nach 23 Jahren ist eine Ära in Eichgraben zu Ende gegangen - Helmut Peter ist als Direktor der Eichgrabener Mittelschule in den Ruhestand getreten. Das war schon im Oktober. Jetzt wurde er im Rahmen einer kleinen Feier offiziell von dem Kollegium, der Personalvertretung, dem Elternverein, den Gemeindevertretern und vielen Ehrengästen verabschiedet. Die neue Schulleiterin Sabrina Herbst moderierte die Feier in einer humorvollen Doppelconférence mit Helmut Peter gemeinsam. Peter war der längst dienende Schulleiter in Eichgraben.





Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.