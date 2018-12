Franz Zeller, Moderator und Autor von Romanen, Krimis und Kolumnen lädt seit einigen Jahren in seiner Wahlheimat Eichgraben und Umgebung zu Lesungen seiner Weihnachtskrimis. Dieses Jahr war er auf Einladung des Eichgrabener „Lädchens“ in der Galerie zu Gast. Bei der Krimilesung am Kamin zog der gebürtige Oberösterreicher die zahlreichen Zuhörer mit zwei amüsanten Kurzkrimis ganz in seinen Bann. „Es war wieder ein Genuss, die Zeit stand still, für viele war es eine Zeitreise, Gemütlichkeit, Auszeit, Lesevergnügen, Lachen …“, freut sich die Organisatorin Claudia Führer.

Franz Zeller wurde in Kirchdorf an der Krems geboren, absolvierte ein Germanistik- und Anglistik-Studium in Salzburg und ein Jahr in Oxford. Noch während des Studiums lockte das Radio. „Also bewarb ich mich im Landesstudio Salzburg und pendelte dort als freier Mitarbeiter zwischen dem Abenteuer Literatur und dem Abenteuer Wissenschaft, das mich letztendlich stärker anzog“, so Franz Zeller. 2002 war, trotz einer sehr abwechslungsreichen Radio- und TV-Arbeit für Ö1, Ö2, 3sat und ORF2, ein örtlicher Wechsel überfällig.

Intensive Jahre bei der „Zeit im Bild“

Es folgten zwei sehr intensive Jahre bei der „Zeit im Bild“ in Wien, 2004 kam dann die Anstellung in der Wissenschaftsabteilung von Ö1. Ein Jahr darauf zog er nach Eichgraben, wo er jetzt mit seiner Familie lebt.

„Obwohl ich jetzt im Wienerwald wohne, hab ich Salzburg nicht ganz verlassen. Dort spielen meine Kriminalfälle rund um das Ermittlertrio Moll, Oberhollenzer und Pelegrini“, so Zeller.

Obwohl er Bücher nur mehr in „Auszeiten“ schreibt, ist die Zeit für andere Projekte immer zu knapp - für das Bass-Spielen ebenso wie für das Kochen oder Bierbrauen. In Ö1 betreut er zur Zeit die Sendereihen matrix und Digital.Leben – letztere präsentiert er auch selbst. Und immer wieder moderiert er Off-air-Veranstaltungen aus dem IT- und Wissenschaftsbereich, von Big Data bis zur Macht der Roboter. Seit Mai 2014 schreibt Zeller monatlich Kolumnen über das digitale Leben für die Ö1-Zeitschrift „Gehört“.

„Immer wieder moderiere ich off-air Veranstaltungen, etwa für das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie BMVIT, die Parlamentsenquete Breitbandausbau, die Wirtschaftskammer Österreich WKÖ, das Land Oberösterreich, das Bundeskanzleramt, die FH Wien, den Club Vienna, den Risikodialog des Umweltbundesamtes“, erzählt der Moderator. Franz Zeller erhielt dreimal den „Radiopreis der Erwachsenenbildung“ verliehen.

„Irgendwann in den 90ern bekam ich eine Talentförderungsprämie für Literatur des Landes Oberösterreich, zweimal in den 80ern den „Österreichischen Kurzprosapreis“, dazu den „Prälat Leopold Ungar-Anerkennungspreis“, erzählt Franz Zeller.