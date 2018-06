Valentino Brienza und Luisa Martini – er ist leidenschaftlicher Koch, sie hat ihren Traum zum Beruf gemacht und ist Konditormeisterin, Patissière und Bäckerin. Zusammen sind sie „Brima Foodstyle“.

Valentino Brienza begann seine Karriere in einigen der besten Restaurants in Deutschland und Österreich. Durch lehrreiche Jahre an allen Posten der Küche rückt er jedes Gericht ins rechte Licht. Luisa Martini beherrscht durch ihre Erfahrungen in den besten Patisserien und Restaurants in Deutschland und Österreich alle Seiten der süßen Kunst. Die beiden, die auch privat ein Paar sind, haben sich als Food-Stylisten selbstständig gemacht.

„Bei unserer Arbeit ist uns vor allem Authentizität wichtig.“ Valention Brienza

Wie kam es dazu? Bei Kochbüchern ihrer ehemaligen Küchenchefin „Douce Steiner“ vom Restaurant Hirschen in Sulzburg durften sie erstmals tätig werden. „Luisa hat auch im Hotel Sacher einen großen Teil zum Sacher Kochbuch beigetragen“, erzählt Valentino Brienza. Als die beiden Michael Rathmayer kennenlernten, der das „Sacher- Kochbuch“ fotografiert hatte, entstand der Wunsch nach einem eigenen Kochbuch. 2014 haben sie ihr erstes Buch herausgebracht: Für „Moos Fisch Rinde Blatt“ haben sie mehrere Kochbuchpreise bekommen.

„Wir zeigen, was man aus diesen Schätzen kulinarisch zaubern kann“

„Da wir etwas Außergewöhnliches machen wollten und uns die Naturküche schon immer interessiert hat, fiel die Wahl auf ein Kochbuch mit Schätzen aus der Natur.“ Oft müsse man nicht weit gehen, um etwa wunderbare Naturkräuter, die gern als „Unkraut“ bezeichnet werden, zu finden. „Wir zeigen, was man aus diesen Schätzen kulinarisch zaubern kann“, so Brienza.

Nachdem das Kochbuch fertig war, kam die Idee auch weiterhin Foodstyling und Rezeptentwicklung zu betreiben. Nach einer halbjährigen Arbeitsstation auf dem Segelschiff „Sea Cloud“ haben sich Valentino Brienza und Luisa Martini 2015 als Foodstylisten selbstständig gemacht und führen seither ihr Unternehmen in und um Wien. Ihre Wahlheimat haben sie in Furth bei Eichgraben gefunden.

Unser Foodstyling sieht man auch auf Produktverpackungen oder in Flugblättern

Am Foodstyling lieben sie die täglich neuen Herausforderungen. „Wir haben immer wieder tolle, neue Aufträge mit spannenden Themen“, freut sich Luisa Martini. Regelmäßig sieht man die Arbeiten der zwei Wahl-Eichgrabener etwa im „Cookbook“ der Zeitschrift Maxima und in anderen Kochzeitschriften. Ebenso statten sie Filme oder Werbespots mit verschiedenen Köstlichkeiten aus. „Unser Foodstyling sieht man auch auf Produktverpackungen oder in Flugblättern. Generell ist uns bei unserer Arbeit Authentizität wichtig. Wir versuchen die Produkte und Gerichte weitestgehend so zu zeigen, wie sie sind“, erklärt Brienza. Nach dem Fotoshooting muss nichts entsorgt werden, alles ist essbar und wird vom Team verspeist oder an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Die Ressourcen in ihrem Umfeld möchten die beiden auch für ihre Arbeit nutzen. „Der Wienerwald bietet so viele Möglichkeiten, um an Naturprodukte zu kommen. Gerade im Frühling und Sommer bietet die Natur so viele Schätze, die für jeden frei zugänglich sind. Wir genießen es, nun direkt an der Quelle zu sitzen und nutzen täglich die Vielzahl von Produkten, die die Natur uns bietet“, so Luisa Martini.

Sie und ihr Partner sind glücklich, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. „Nach vielen lehrreichen Wanderjahren in Hauben- und Sternerestaurants können wir unser Können und Wissen gezielt einsetzen.“

Das prämierte Buch „Moos Fisch Rinde Blatt“ ist übrigens im Eichgrabener Lädchen oder direkt unter www.brimafoodstyle.com erhältlich.