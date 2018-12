Eigentlich können Unfälle mit Sachschaden unter den Beteiligten selbst geregelt werden. Sobald der Unfallbericht ordnungsgemäß ausgefüllt ist, kann alles in geregelten Bahnen verlaufen und die Versicherungen kümmern sich um die Schäden.

Wenn sich zwei aber nicht einig werden und zu streiten beginnen, muss die Polizei eingreifen, so wie am Wochenende in Eichgraben: Eine Lenkerin fuhr in der Wallner-straße mit ihrem Pkw gegen eine geöffnete Autotür eines abgestellten Wagens. Als die beiden Lenkerinnen zu streiten begannen, musste die Polizei eingreifen und den Unfall aufnehmen.