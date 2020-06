Aus der Schublade ins Bücherregal – so könnte man das Startup von Sylvia Plach kurz beschreiben. Viele kennen die quirlige Frau, die seit 2007 mit ihrem Mann und vier Kindern in Eichgraben lebt. Aber nur wenige wissen wahrscheinlich, dass ihre ganze Leidenschaft dem Schreiben von Büchern gilt. Genaugenommen konnte es auch keiner wissen, denn die Bücher, die sich Sylvia Plach in den letzten zehn Jahren von der Seele geschrieben hat, schlummerten in der Schublade.

Vor sieben Jahren startete sie zwar einmal den Versuch, ihre Werke über einen Verlag zu veröffentlichen, aber da sie dafür alle Rechte für die Bücher vergeben musste, ließ sie es sein. Nun kam Corona und die Familie verbrachte mehr gemeinsame Zeit zu Hause. Ihre Freundin Doris und Sohn Manuel, der Medientechnik studiert, sowie ihr Gatte Werner gaben den Anstoß, dass Sylvia Plach den Schritt in die Öffentlichkeit wagte. Bezüglich der Rechte an den Büchern hatte ihre Freundin auch eine Lösung parat: „self publishing“.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Mit Thalia und Amazon waren rasch Lösungen gefunden. Und ehe es sich die selbstständige Trainerin für Deutsch, Legasthenie und Dyskalkulie versah, waren ihre Bücher Ende März auch schon online. „Grundsätzlich schreibe ich über das Leben und die Liebe. Doch das wäre zu einfach – und auch zu langweilig! In meinen Werken muss schon mehr passieren als das Übliche“, erzählt die Autorin. Die Ideen zu den Büchern kommen ihr im Garten, bei Waldspaziergängen oder am Meer. Inzwischen hat sie fünf Bücher geschrieben, die nun nach und nach veröffentlicht werden.

Sylvia Plach möchte nicht in einem bestimmten Genre gefangen sein. So findet man unter ihren Büchern Liebeskomödien, eine Liebeskomödie kombiniert mit einem Krimi, ein Psycho-Drama und einen Psycho-Thriller. Da ihre gesamte Familie kreativ ist und ihr Papa gerne Gedichte schreibt, ist sie überzeugt, dass ihr dieses Talent in die Wiege gelegt wurde.

„Wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann fließt das einfach so.“ Sylvia Plach

An ihrem ersten Buch hat sie „so nebenbei“ zwischen Beruf und Familie ein halbes Jahr geschrieben. „Mir macht das Schreiben so viel Freude. Ich denke, das war immer schon in mir drinnen und musste endlich raus. Wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann fließt das einfach so“, fasst Plach ihre Begeisterung für ihr Hobby zusammen. Mit ihren Liebeskomödien möchte sie die Menschen zum Schmunzeln bringen. „Wenn sie lachen, ist es noch besser“, meint Plach, die ihre Leser auch gerne in die Irre führt, aber alle Irritationen wieder auflöst. Auch wenn die Bücher absolut keinen Bezug zu ihr selbst oder ihrem Leben haben, schreibt sie diese in der Ich-Form.

Im ersten Buch der Reihe mit Lilly Bennett hat die Protagonistin schwer damit zu tun, ihr Leben und die Liebe in den Griff zu bekommen. „Liebe ist das größte Gefühl auf Erden, zaubert ein Lächeln aufs Gesicht, lässt das Herz höher schlagen, fühlt sich durch und durch gut an, ist mehr als Glück, zaubert Schmetterlinge in den Bauch. Für mich ist daher das Wichtigste bei der Reihe mit Lilly Bennett die Liebe und selbstverständlich eine große Portion Unterhaltung“, wirbt sie für ihr Erstlingswerk, das just in dem Jahr den Weg in die Bücherregale findet, wenn sie ihren 50er feiert. Sie möchte die Leser auf eine heitere Reise mitnehmen, bei der einiges, natürlich auch Unerwartetes, passieren darf. „Langeweile ist ein Tabu, daher gibt es in meinen Büchern keine gähnenden Rückblicke, die sich über unzählige Seiten ziehen. Die Lilly-Bennett-Reihe soll vergnügliche und unbeschwerte Lesestunden bereiten.“