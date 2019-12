Bei der Generalversammlung der Liste Gemeinsam im Gemeindeamt wurde der Fahrplan zur Gemeinderatswahl vorgestellt. „Wir haben auch die Ergebnisse aus den Klausuren besprochen“, berichtet Obmann Gerhard Lingler. Besonders erfreulich für die Liste Gemeinsam ist, dass sich laufend Eichgrabener melden, die sich bei der Bürgerliste engagieren wollen. Für das kommende Jahr hat die Liste Gemeinsam auch bereits einige Veranstaltungen geplant. So ist am 4. Jänner ein Rodelnachmittag für Kinder geplant. „Am 8. Jänner findet auf unsere Initiative hin eine Veranstaltung zum Thema ‚Suchtgiftprävention bei Jugendlichen‘, ein Infoabend für Eltern in der Aula der Schule, statt“, so Trenk. Kurz darauf am 17. Jänner kann die Liste Gemeinsam wieder Energierebell Wolfgang Löser und Gerhard Kaindl zum Thema „Energie, Elektromobilität und Klimaschutz“ im Gemeindezentrum zu ihrem Vortrag begrüßen.

„Uns freut, viele neue Mitglieder bei uns im Team zu haben, die sich für die gemeinsame Sache engagieren“, freut sich Gerhard Lingler.