Martin Michalitsch: Abschied vom Landtag

„Erste Reihe, aber nicht fußfrei sondern auf der Galerie – so erlebte ich meinen letzten Tag als Abgeordneter im Landtag“, erzählt Martin Michalitsch gut gelaunt. Nach der NÖ Landesverfassung ist es so, dass die Mandate des alten Landtags mit dem Zusammentreten des neuen enden. „Nach 30 Jahren war da natürlich auch etwas Wehmut dabei und viele Erinnerungen: an die erste Wahl im Jahr 1993, die erste Angelobung noch im alten Landhaus in Wien, die Übersiedlung nach Sankt Pölten, fünf weitere Landtagswahlen und viele, viele Projekte im Bezirk“, blickt er zurück. Besonders nett und auch unterhaltsam war für ihn, dass er neben Bischof Alois Schwarz und dem evangelischen Superintendent Lars Müller-Marienburg gesessen ist. „Für mich ist es ein besonders gutes Gefühl, dass ich die Entscheidung selbstbestimmt und schon längerfristig treffen konnte und ich freue mich nun auf ein Leben mit deutlich weniger Termindruck. Und natürlich hoffe ich, dass es im Land gut weitergeht und wünsche meinen Nachfolgern viel Erfolg“, sagt er abschließend. Bis zur endgültigen Pension wird er noch als Jurist (Beamter) beim Land tätig sein und ebenso weiterhin als Gemeinderat in Eichgraben.

