„Jeder kennt das Problem. Es geht etwas kaputt, zum Beispiel der Laptop oder die Waschmaschine, und man braucht die Rechnung, hat aber keine Ahnung mehr, wo sie ist“, schildert Simon Hasenauer. Oft werde dann in Schubladen oder Schuhschachteln gekramt, um eine Kaufbestätigung zu finden.bubble

Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen hat der Eichgrabener gemeinsam mit drei Kollegen eine App entwickelt: „warrify“, zu Deutsch garantieren, heißt sie. Die Idee dafür ist bei einem Workshop an der FH Krems entstanden. Am Dienstag, 9. April wird die Entwicklung im Fernsehen auf Puls 4 bei „2 Minuten 2 Millionen“ präsentiert, um Investoren dafür zu begeistern.

Warrify sorgt dafür, dass man keine Rechnungen mehr aufheben muss, sondern einfach digital in einer App ablegen kann. .„Eine digitale Kopie reicht, um zu beweisen, dass man ein Produkt gekauft hat“, hält Simon Hasenauer fest. Die neue App sei der Türöffner zu Support über den gesamten Lebenszyklus von Produkten.

Vom Uni-Projekt zu „2 Minuten 2 Millionen“

Warrify entstand auf einem Uni-Bootcamp in Krems und hat ab Anfang des Jahres Fahrt aufgenommen. „Wir arbeiten mittlerweile Vollzeit an dem Projekt“, erzählt der FH-Absolvent. Verschiedene Siege bei Startup-Wettbewerben haben die jungen Entwickler schon eingefahren. Sie waren in Lissabon auf der European Innovation Academy und im Silicon Valley auf der UC Berkeley dabei. Danach ging es gleich zum Casting bei Puls 4. Und wenig später war es fix: Warrify ist bei der nächsten Staffel von „2 Minuten 2 Millionen“ dabei.

Im Puls 4-Studio präsentierte Simon Hasenauer gemeinsam mit Enzo Duit die Erfindung. Auf die Frage, ob die Nervosität bei der Fernsehaufzeichnung groß war, antwortet Hasenauer: „Es ist Nervosität und Vorfreude. Ich habe zwar schon einige Erfahrung mit Präsentationen, aber wenn man die Sendung kennt, ist man vor dem Auftritt schon aufgeregt. Aber im Studio ist die Aufregung dann verflogen und ich habe es genossen, Frage und Antwort zu stehen“, erzählt der gebürtige Schwede, der in Wien aufgewachsen ist und seit zehn Jahren in Eichgraben lebt. Der Auftritt sei gut gelaufen, es habe ein gutes Klima im Fernsehstudio geherrscht, erzählt Hasenauer weiter. Wie die möglichen Investoren auf „warrify“ reagiert haben, darf er natürlich nicht verraten.

Simon Hasenauer hat drei Jahre in der Volleyball-Bundesliga gespielt, war bei ECO Plus tätig und dann Area Sales Manager bei Containex. Mittlerweile konzentriert er sich nur noch auf warrify: „Wir sind intensiv am Weiterentwickeln unserer App“, lässt er wissen.