Nachfolger für „Mo‘s“: Stephan Bruckmeier übernimmt Lokal

Knalleffekt in der Gastroszene: Lange hat man in Eichgraben nach einem neuen Pächter für das Lokal „Mo‘s“ im Gemeindezentrum gesucht. Als keiner mehr daran glaubte, dass sich jemand meldet, flatterte eine interessante Bewerbung ins Gemeindeamt: Der Theaterregisseur, Schauspieler und Autor Stephan Bruckmeier will das Lokal ab 1. Jänner übernehmen. „Stephan Bruckmeier ist Ur-Eichgrabner und möchte seine 40 Jahre Berufserfahrung im Eventbereich nutzen, um einen gesellschaftlichen und gastronomischen Treffpunkt im Ort zu schaffen“, freut sich Bürgermeister Georg Ockermüller.

Stephan Bruckmeier weilte gerade beruflich an der Ostsee, als er zufällig von der Suche nach einem Pächter erfuhr. „Ich hatte eine schlaflose Nacht. Da ich bereits in Deutschland Erfahrungen in der Gastro sammeln konnte, reizte es mich. Um vier Uhr morgens war die Entscheidung gefallen, dass ich Deutschland den Rücken kehre und mich in meiner Heimatgemeinde um die Pacht des Lokals bewerbe“, erzählt Stephan Bruckmeier. In kurzer Zeit hatte er ein mehrseitiges Konzept bereit, das die Gemeindeverantwortlichen beeindruckte.

Mein Urgroßvater war einer der ersten Wirte in der Gemeinde.“ stefan bruckmeier Angehender Lokalpächter

„Mein Konzept geht von einem gastronomischen und gesellschaftlichen Zentrum für alle aus und wird die Elemente Lokal, Café und American Bar Lounge verbinden“, so Bruckmeier. Es wird unter anderem Pensionistennachmittage, Chill-Out-Freitage, Mittagstisch und Sonntagsbrunch geben. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Event-Bereich und seinen Tätigkeiten im Ausland bringt der Eichgrabener Ideen mit, wie man ein Lokal zu einem modernen, gemütlichen und für alle leistbaren „Wohnzimmer“ umgestalten kann, in dem man essen kann, aber nicht muss, sich in angenehmer Atmosphäre mit Leuten treffen, sich bei Kaffee und Kuchen entspannen oder nach der Arbeit noch einen Absacker genießen kann.

Neustart im neuen Jahr

„Ein entscheidender Grund warum ich mich für prädestiniert halte, ist die Tatsache, dass ich ein Ur-Eichgrabner bin und mit der Pacht auch die Familientradition fortsetzen würde. Mein Urgroßvater war einer der ersten Wirte in der Gemeinde, das Café und Restaurant zur Post ging 1895 in Betrieb, der Saal wurde 1905 ergänzt. Ich habe zwar fast 30 Jahre in Deutschland gelebt, trotzdem aber meinen Bezug zu meiner Heimat nie verloren“, sagt Bruckmeier. Er sieht es als eine ehrenvolle Herausforderung, alles, was er in 40 Berufsjahren als Regisseur, Theaterleiter und Kulturmanager erleben und erfahren durfte gebündelt in seiner Heimatgemeinde einzusetzen. Er will sich auf einen Ort konzentrieren: „Vor allem weil dieser Ort ein gesellschaftlicher HotSpot werden soll, der unterschiedliche Facetten einer Gastronomie und Event-Kultur beinhalten und anbieten muss.“

Stephan Bruckmeier hat in Stuttgart zehn Jahre die Gastronomie des Theater Rampe geleitet, Koch-Events erfunden und oft für 150 prominente Förderer der Kunststiftung Baden-Württemberg gekocht. Er hat sechs Jahre den Fernsehturm Stuttgart bespielt, als Theater-Location eröffnet und einen eigenen Cocktail erfunden. „Ich war 2019 bis zum Lockdown Pächter der Besucherbar der Komödie im Marquart in Stuttgart und habe dort in kürzester Zeit ein tolles Stammpublikum aufgebaut“, erzählt der künftige Pächter. „Das Lokal muss auch für Leute da sein, die sich nur ein kleines Bier leisten können, aber gerne mal unter Menschen sind“, sagt Bruckmeier.

Aus Gründen der Logistik und des Gemeinschaftsaspekts im Bereich Essensangebot möchte er mit den Gastronomen und Betrieben in Eichgraben kooperieren. „Natürlich gibt es auch meine eigenen Spezialitäten und wochentags einen frisch zubereiteten Tagesteller, aber der Schwerpunkt meiner Arbeit wären Atmosphäre, Ideen, special events, Cocktails, Weine und längere Öffnungszeiten für entspannte Abendgestaltung“, macht Bruckmeier neugierig.

Das Lokal soll ein Magnet und Treffpunkt für alle Geschmäcker sein. „Die Menschen, die am Wochenende auf dem Fußballplatz sind, sollen sich genauso wohlfühlen wie die Oma mit dem Enkel beim Eis.“ Da viele aus Sparmaßnahme nicht mehr so regelmäßig essen gehen müsse auch das „Pariser Modell“ funktionieren, nämlich dass man zuhause isst und dann noch auf einen Cognac-Plausch ins Lokal geht, sagt Bruckmeier.

Start zum Jahreswechsel

Als Eröffnungstermin ist der 1. Jänner um 0.01 Uhr geplant. Die Silvesterparty steigt um 23 Uhr vor dem Lokal und nach dem Mitternachts-Juhu wird eröffnet. Der Name des Lokals soll von den Gästen gewählt werden – drei Vorschläge stehen nach der Eröffnung zur Auswahl.

Der Gemeinderat hat die Verpachtung des Lokals an Bruckmeier einstimmig beschlossen.

