Für ein Schulprojekt an der legendären Müllhalde flog der Regisseur, Schauspieler, Autor und Bühnenbildner Stephan Bruckmeier 2009 nach Nairobi. Er arbeitete mit Kindern und Jugendlichen und lernte den Alltag in den Slums kennen. Schulbildung ja, Berufschancen nein. „Zwei Millionen Menschen leben unter oft unwürdigen Bedingungen in Hütten, Blechverschlägen, nach Regenfällen im Schlamm. Eine halbe Autostunde entfernt liegen die Villen und Bürogebäude des Botschaftsviertels, der UNO, der EU. In den Stadtplänen von Nairobi sind die Slums weiße Flecken. Da habe ich verstanden, wie es läuft“, sagt Bruckmeier.

Er gründete das Hope Theatre Nairobi, das er mit großem Enthusiasmus, privaten Entbehrungen und starker Kritik an der politischen Doppelmoral leitet. Das Hope Theatre Nairobi geht in Deutschland und Österreich auf Tour mit bildungspolitischen Revuen zu Themen wie Menschenrechte, Klimawandel, Fairer Handel, Umweltzerstörung, Flucht. Die Mitglieder – allesamt Jugendliche aus den Slums von Kibera – bekommen durch den Unterricht im Theater nicht nur eine Zukunftsperspektive, sondern auch regelmäßige Mahlzeiten und Betreuung.

Tournee wegen Corona abgebrochen

Bisher konnte Stephan Bruckmeier mit seinem Ensemble zwölf Tourneen mit 500 Vorstellungen in Schulen, Theatern und auf Festivals realisieren. Die letzte Tournee musste im vergangenen März wegen Corona abgebrochen werden. Wie es heuer weitergeht, ist unklar. Keine Tourneen, keine Einnahmen.

„Trotzdem haben wir Ausgaben in Nairobi. Essen für die Juniors, Miete für die Probenräume, Transportkosten, Trainerhonorare. Und ich möchte nicht aufgeben, das Projekt ist zu gut und zu wichtig.“ Der Künstler brennt für sein Projekt: „Die Menschen in Afrika brauchen keine europäischen Klugscheißer, sondern faire wirtschaftlichen Partnerschaften, egal in welchem Metier. Darüber reden wir, daran glauben wir, das versuchen wir!“

Doch jetzt geht das Geld aus. „Ich habe in den letzten zwölf Jahren über einhunderttausend Euro in das Projekt investiert. Unser kleiner Verein arbeitet ehrenamtlich, jeder Cent geht nach Kenia ans Projekt“, fasst der Eichgrabener die Situation zusammen. Seine Gattin Winnie Akinyi lebt und arbeitet weiterhin im Slum und kümmert sich um die Community. Corona hat auch die Slums hart getroffen.

Spendensammlung gestartet

Aufgrund der prekären Situation hat sich Bruckmeier dazu entschieden, einen Spendenaufruf zu versuchen. Er bittet im Namen des Hope Theatre Nairobi um Unterstützung. „Schick wären 21 Euro, da es sich ja um dieses Jahr dreht. Aber auch kleinere Spenden helfen“, freut er sich über jede Unterstützung.

Kenya Art Projects e.V., BW-Bank Stuttgart, IBAN: DE46 6005 0101 0001 1457 68, BIC: SOLADEST 600