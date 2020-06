Manchen Leuten werden in Supermarktregalen in der Region vielleicht schon die kleinen Tetra-Packs mit der Aufschrift „Green-Bag“ aufgefallen sein. Darin verbirgt sich ein reines Bio-Fruchtsaftkonzentrat ohne Zuckerzusatz. Aufgespritzt mit rund einem Liter Wasser erhält man Fruchtsaft. Drei Sorten gibt’s: Apfel, Oragne und Multivitamin.

Die Idee zu diesem Produkt hatte die Eichgrabenerin Martina Giczy. „Bei einem Urlaub in Schweden vor einigen Jahren sind mir diese Saftkonzentrate, die man bei uns nicht findet, aufgefallen“, erzählt Martina Giczy, die zwölf Jahre lang bei der Firma Höllinger Bio-Fruchtsäfte in Pressbaum gearbeitet hat. Gemeinsam mit dem Wiener Neudorfer Bernhard Gager entwickelte sie in den letzten Monaten die Idee aus biologischen, möglichst regionalen und fair gehandelten Produkten Saftkonzentrate zu produzieren. „Wir haben uns eine einfache Frage gestellt: Warum müssen wir für den Konsum von einem Liter Fruchtsaft rund 80 Prozent Wasser durch das Land transportieren? Und uns war wichtig, dass es ein nachhaltiges Konzept ist“, erzählt Giczy. Nach Wochen voll mit Planung, Organisation und Verkostungen wurde am 1. Februar der Gewerbebetrieb angemeldet. Schnell waren mit Spar, Merkur und Sutterlüty auch die ersten Abnehmer für das Start-Up-Produkt gefunden.

Die Arbeit macht uns unheimlich Spaß"

Mit Auftritten auf diversen Messen in ganz Europa wollten die beiden Unternehmer auch international durchstarten. Doch dann kam Corona. „Plötzlich gab es keine Messen und keine Veranstaltungen mehr. Doch die Zeit hat uns erfinderisch gemacht“, fasst Giczy die Wochen des Shutdown zusammen. Es wurde der Onlinehandel forciert, Gutscheinaktionen und andere Ideen wurden kreiert. Unterstützung erhielten die beiden von ihren Familien. „Die Arbeit macht uns unheimlich Spaß. Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Es sind die vielen kleinen Lösungen, die dazu beitragen, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten“, ist Martina Giczy überzeugt.

Eine grüne Tasche war jahrzehntelang das Markenzeichen von Bernhard Gager: Die auffällige Tasche war ein Geschenk seiner Frau. Diese Tasche begleitet Gager auf Schritt und Tritt. So war es nur eine logische Folge, dass das junge Start-Up mit diesem Namen bedacht wurde.

Green-Bag füllt das Bio-Fruchtsaftkonzentrat in Tetra Packs. 80 Prozent Einsparung von CO2 und 66 Prozent weniger Müll seien dadurch möglich. „Ehrlichkeit, Transparenz, Wertschätzung und Verantwortung gegenüber der nächsten Generation sind die tragenden Säulen von Green-Bag. Besonderes Augenmerk legen wir auf ressourcenschonende Verpackung und Logistik, um unseren Planeten ein Stück weit zu schonen“, erklärt Giczy.