Neuer Supermarkt-Parkplatz sorgt für Debatte um Bodenversiegelung

Ende 2019 wurde das Konzept des neuen Billa-Marktes in Eichgraben vorgestellt, kommende Woche wird eröffnet. Seitens der Verantwortlichen wurde zum Thema „versiegelte Parkflächen“ festgehalten, dass Rewe an einem Pilotstandort „neue Wege im Bereich der Oberflächengestaltung“ gehen wolle.

Erst nach der Fertigstellung und einer gewissen Nutzungsdauer würde evaluiert werden, ob dies auch in Eichgraben eine Option wäre. „Es gab also zu keinem Zeitpunkt eine Zusage, dass dies bei uns in Eichgraben so ausgeführt werden würde“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller.

„Der neue Eyecatcher bei der Ortseinfahrt aus Richtung Wien wird gleichzeitig zum Mahnmal für völlig unzeitgemäße Bodenversiegelung.“ Die Grünen in einem Newsletter

Nun steht das Projekt „Billa Eichgraben“ unmittelbar vor der Fertigstellung. Vergangene Woche wurde der Parkplatz asphaltiert.

Noch als diese Arbeiten im Gange waren gab es eine große Aufregung unter den Grünen Eichgraben. „In der November-Zeitung haben wir noch gemutmaßt, dass die Ankündigungen von Gemeinde-Führung und Billa zu ‚versickerungsfähigen Parkplätzen‘ und ‚großzügiger Begrünung‘ beim Billa-Neubau nicht halten könnten. Jetzt ist dies traurige Gewissheit geworden“, hieß es in einem eilig ausgesandten Newsletter der Grünen.

„Der neue Eyecatcher bei der Ortseinfahrt aus Richtung Wien wird gleichzeitig zum Mahnmal für völlig unzeitgemäße Bodenversiegelung“, sind die Grünen erzürnt. Sie zeigen sich enttäuscht, dass vom nachhaltigen „Öko-Herzeige-Projekt“, wie bei der Projektpräsentation besprochen, nicht mehr viel übrig geblieben zu sein scheint. „Schrecklich! Wird noch mit ein paar Bäumen behübscht, aber das ändert nichts an der Versiegelung“, meint die Grüne Nationalrätin Elisabeth Götze.

Versiegelung oder Schlammplatz?

Auch auf Facebook wurde das Thema heiß diskutiert. Während die einen in die Kerbe der Grünen schlugen, meinten andere wiederum: „Wie soll der Parkplatz denn sonst ausgeführt werden. Wollt ihr auf einen Schlammplatz oder auf einer staubigen Schotterpiste parken und die Anrainer und Straßen rundherum damit belasten?“

Bürgermeister Georg Ockermüller versteht die Aufregung nicht: „Die Behauptungen seitens der Grünen entsprechen nicht den Tatsachen. Der Markt sieht so aus, wie auf der Visualisierung bei der öffentlichen Projektvorstellung dargestellt. Durch unsere sehr strengen und innovativen Bebauungsbestimmungen war der Spielraum für den Rewe Konzern praktisch nicht vorhanden.“

Der Bürgermeister weist auch darauf hin, dass die Bedingungen so hoch waren, dass Rewe alles aufbieten musste, um den Markt überhaupt errichten zu können. Die Alternative zum Billa Supermarkt wäre laut dem Ortsoberhaupt eine Teilung des Grundstücks in zumindest acht Parzellen und die Schaffung von insgesamt 16 Wohneinheiten gewesen und keine Wiesenfläche, wie von den Grünen kolportiert. Bei einer derartigen Verwertung wäre die Flächenbilanz die gleiche wie bei dem aktuellen Marktprojekt.

„Ich möchte auch festhalten, dass die Grünen und auch eine bekannte Facebook-Seite das Thema in regelmäßigen Abständen immer wieder befeuern, um politisches Kleingeld zu machen. Unterschiedlicher Meinung zu sein ist natürlich in Ordnung und durchaus wichtig für die Weiterentwicklung eines Ortes, falsche Informationen zu streuen bringt hingegen keinen Mehrwert für die Gemeinschaft. Sie entzweit sie“, sagt Georg Ockermüller, der mit dem Erscheinungsbild und wie sich der Markt in die Umgebung einbettet, sehr zufrieden ist.

Mit der begrünten Dachfläche, dem regionalen Angebot, der e-Tankstelle und der reduzierten Lärm- und Lichtemissionen entspreche der Markt den Anforderungen an einen modernen Supermarkt. „Der Bedarf an einem Markt in dieser Ausführung ist bei über 6.000 Einwohnern bestimmt auch entsprechend gegeben und in vielen Gesprächen mit Bürgern habe ich eine große Vorfreude auf den neuen Markt wahrgenommen. Mir ist es ganz wichtig, dass jeder, der in Eichgraben einkaufen gehen will, das auch tun kann. Das spart Energie, da weite Anfahrtsstrecken vermieden werden“, so Ockermüller abschließend.

Die Eröffnung des Marktes findet am 15. Dezember statt.

