Im Bereich des Grundstückes der ehemaligen Gärtnerei Rihacek wird fleißig gearbeitet. „Hier soll ein Gemeinschaftsprojekt wachsen“, verrät Bürgermeister Martin Michalitsch.

Im Auftrag des NÖ-Straßendienstes hat die Firma Dürer vergangene Woche mit den Erdarbeiten begonnen. Ein Teil des neben der Feuerwehr gelegenen Grundstückes soll für Parkplätze genützt werden. Diese errichtet das Land Niederösterreich im Rahmen der Aktion „Park & Ride“ kostenfrei. „Von den neuen Parkplätzen aus ist der Bahnhof in wenigen Minuten fußläufig erreichbar“, freut sich Bürgermeister Martin Michalitsch. Darüber hinaus werden sie vor allem am Wochenende für die umliegenden Lokale und die Feuerwehr zur Verfügung stehen. Neben den Parkplätzen wird auch an der Infrastruktur, wie Kanal und Wasser gearbeitet. Auch soll die Substanz der Halle gesichert werden.

Der andere Teil des Grundstücks mit der alten Halle soll für Nahversorgung im weitesten Sinn genutzt werden. „Dazu gab es bereits Gespräche mit den Eichgrabener Bierbrauern und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Die konkreten Ideen und Projekte sollen dann in weiterer Folge im Gemeinderat beraten werden“, so Michalitsch. Das Projekt könnte dann über die Leader Region abgewickelt werden.