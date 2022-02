Dieb in Postfilialen aktiv: geschnappt

In ein Gespräch verwickelte am Donnerstagfrüh ein Kunde die Angestellte in der Postfiliale in Eichgraben. Doch dieser dürfte nicht die Absicht gehabt haben, sich zu informieren, sondern um Brieflose zu klauen.

Ein Blick auf die Kameraaufzeichnungen sollte dies schließlich bestätigen. Der Mann steckte mehrere Brieflose in seine Tasche und suchte das Weite.

Angestellte bei zweiter Tat bereits informiert

Eine Stunde später schlug der Mann in der Post in Neulengbach zu und klaute mehrere Bögen Briefmarken. Dabei hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass die Angestellten über den Diebstahl in Eichgraben bereits informiert worden waren und auch die Exekutive eingeschaltet wurde, die sich auf die Suche nach dem mutmaßlichen Dieb machte.

Nahe der Haltestelle Neulengbach konnte der Wiener (35) dann dingfest gemacht werden.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Als Grund für seine Diebstähle gab der Obdachlose an, dass er damit seinen Lebensunterhalt verdiene und auch seine Drogensucht finanziere.

Dieb soll noch mehr Taten begangen haben

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann auch in Pressbaum zugeschlagen hatte. Zudem geht die Polzei davon aus, dass der 35-Jährige noch mehr auf dem Kerbholz hat, weitere Ermittlungen dazu laufen. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

