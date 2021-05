Horrorfans können wieder aufatmen – nach einer sechsmonatigen Zwangspause öffnet die Horrorvilla in Rekawinkel am 22. Mai wieder ihre Pforten. Das Ensemble unter der Leitung von Manuel Celeda war in den Monaten des Lockdowns nicht untätig und hat in 1.252 Arbeitsstunden zwei Geschoße umgebaut und ein neues Projekt ins Leben gerufen. „Elisas Albtraum“, der von 2018 bis 2020 am Programm stand, ist somit Geschichte. Die neue Mission, die es zu erfüllen gilt heißt „Höllenbrut“.

Tief unter der Erdoberfläche wartet eine brandgefährliche Mission auf die mutigen Besucher. Hier ist Teamarbeit gefragt - doch auch im Team muss man Opfer bringen! Wen es treffen wird, muss man selbst heraus finden. Auf die Teilnehmer warten bis zu 90 Minuten Nervenkitzel und Adrenalin in schauriger Atmosphäre. Niemand ist alleine, denn hinter jeder Ecke könnten unberechenbare Gefahren lauern.

Die Geschichte beginnt auf einem alten verlassenen Friedhof…. Auf jeden Fall sollte man in der Hitze des Gefechtes die Zeit nicht übersehen, sonst gibt es kein Zurück! Parallel zur Mission „Höllenbrut“ läuft auch noch „Projekt X“, wo man sich in einer düsteren Anstalt wiederfindet, in der nichts mit rechten Dingen zu geht. Neben unberechenbaren Patienten, erwartet die Besucher eine große Anzahl an Rätsel, die ihnen einiges abverlangen werden.

Gruselfaktor kommt nicht zu kurz

„Wenn es finster ist, fühle ich mich alleine in der Villa auch nicht wohl“, sagt Manuel Celeda. Der 30-jährige Eichgrabener hat sich mit der Eröffnung des Horror-Escape-Theaters, das er 2018 gemeinsam mit Christian Maurer und Elisabeth Wrazdil eröffnete, einen langersehnten Wunsch erfüllt. Rund 15 Schauspieler arbeiten regelmäßig bei den Projekten mit. Die Geschichten für die Missionen schreibt er selbst, auch knifflige Rätsel denkt er sich aus. Diese sind bei der neuen Mission „Höllenbrut“, die ab 5. Juni gespielt wird, noch anspruchsvoller. Auch der Gruselfaktor kommt wieder nicht zu kurz. Eine große Stütze in allen Belangen, insbesondere was das Ensemble betrifft, ist für ihn Angela Maschek. „Ohne sie geht fast gar nichts“, streut ihr Manuel Celeda Rosen.

Die beiden sind wiederum auf das gesamte Ensemble stolz, das auch abseits der Spieltage immer wieder fleißig anpackt. Den Weg zur Bühne hat Manuel Celeda mit sechs Jahren, über den Verein „Bellarina Dance Performance“ gefunden. Heute leitet er seine eigene Firma, die „ShowWhat!Entertainment“ und ist mit den Produktionen von „Mörderdinner“ mit zum Teil 20 Beschäftigten auf Erfolgskurs. Gemeinsam mit der Regisseurin Kirsa Wilps hat er acht Kriminalfälle produziert.

Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen können in der Horrorvilla Teams mit bis zu sechs Teilnehmern die Missionen erfüllen. Infos und Kartenverkauf unter

www.escape-your-nightmare.com