Der Alkohol floss in Strömen bei drei Jugendlichen (17 und 18) während eines chilligen Treffens in Eichgraben. Kurz vor Mitternacht machte sich einer der drei Betrunkenen schließlich zu Fuß auf den Heimweg.

Als dieser weg war, kam sein Freund aber auf die Idee, dass er ihn doch mit dem Auto nach Hause bringen könnte. Kurzerhand nahm er den Autoschlüssel seiner Mutter, setzte sich mit seinem Freund ans Steuer des Wagens und fuhr los, um den Kumpel auf dem Weg aufzulesen.

So ganz ist der Plan dann aber doch nicht aufgegangen. Ohne Führerschein, ohne Erfahrung im Autofahren und mit mächtig viel Alkohol im Körper – er hatte 1,9 Promille – lässt es sich doch nicht so gut fahren: Nachdem der Lenker es nicht geschafft hatte, eine Kurve zu fahren, landete er in einer Sackgasse. Dort wollte er wieder umdrehen, fuhr aber gegen einen Hydranten und beging Fahrerflucht. Die nächtliche Aktion blieb allerdings nicht unbemerkt: Eine aufmerksame Anrainerin hatte alles beobachtet. Sie alarmierte die Exekutive, die den jungen Mann und dessen Freund im Auto schließlich anhielt.

Auf den jungen Eichgrabener kommt nun wohl eine Flut an Anzeigen zu. Dem Beifahrer droht zudem eine Anzeige aufgrund des COVID-19-Maßnahmengesetzes. Immerhin saß er mit seinem Freund, der nicht im gleichen Haus wohnt, in einem Auto und konnte so keinen Mindestabstand einhalten.

Teurer Aufenthalt im Krankenhaus

Auch der Dritte im Bunde, der zu Fuß nach Hause unterwegs war, tauchte schließlich wieder auf. Er wurde von der Exekutive sturzbetrunken in einer Wiese liegend gefunden und von der Rettung mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm konnten 2,4 Promille festgestellt werden. Auf den jungen Mann kommt wohl eine saftige Rechnung zu.