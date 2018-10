Unter dem Motto „Sicher durch den Winter“ luden der Zivilschutzverband und die Gemeinde Eichgraben zu einer großen Podiumsdiskussion ins Gemeindezentrum. Der Landesgeschäftsführer des NÖ Zivilschutzverbandes, Thomas Hauser, moderierte den informativen Abend.

Bürgermeister Martin Michalitsch berichtete über die Tücken des Winters in Eichgraben und appellierte an den Hausverstand der Bürger. Dazu zählt die Räumung vor den Liegenschaften ebenso, wie das Vermeiden von Hindernissen, wie unvernünftiges Parken und der notwendige Strauchschnitt.

Peter Kuderna, Leiter des ÖAMTC-Stützpunktes Krems, gab Tipps in Sachen Fahrzeugwartung, richtige Bereifung und Vermeidung von Pannen. Immerhin verzeichnet der ÖAMTC in Niederösterreich 126.000 Einsätze pro Jahr, im Bezirk sind es 12.000. Christian Köhler, der Obmann-Stellvertreter der Naturfreunde Eichgraben, führte aus, wie man einen sicheren und entspannten Urlaub im Herbst und Winter genießen kann.

Dabei stehen die richtige Sportausrüstung und eine Erste-Hilfe-Grundausstattung an erster Stelle und sind das Um und Auf für einen guten Urlaub. Peter Stehlik erinnerte daran, dass rechtzeitig vor der Heizsaison die Heizanlagen gewartet werden sollten. Weiters hatte er gute Ratschläge parat, was bei Stromausfällen im Winter zu tun ist, bzw. wie man sich am besten auf diese Szenarien vorbereiten kann. „Alle hoffen, dass so etwas nicht passiert, wenn aber doch, sollte man gerüstet sein“, so Stehlik. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion konnten die Besucher noch mit den Referenten diskutieren. Ein Imbiss, gespendet von Günther Kerndl, der in Stössing das Gasthaus „Zwara-Wirt“ betreibt, rundete den interessanten Abend ab.