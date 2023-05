Spendenaktion für Nicolas hat Erwartungen übertroffen

Aufgrund der NF-Erkrankung ihrer Tochter haben die Eichgrabener Claas Röhl und Nina Liftenegger schon vor längerer Zeit den Verein NF-Kinder ins Leben gerufen. Neurofibromatose ist eine seltene Erkrankung mit vielen Gesichtern, die häufiger auftritt als man glaubt. „Als Verein von Betroffenen für Betroffene unterstützen wir natürlich gerne NF-betroffene Familien, die zu uns kommen und um Hilfe bitten“, berichtet Nina Liftenegger.

Derzeit läuft eine Spendenaktion um Nicolas einen Therapie-Urlaub in Kroatien zu ermöglichen. „Mittlerweile ist die Spendenaktion so gut angelaufen, dass wir das ursprüngliche Spendenziel erhöht haben, um anderen NF Betroffenen ebenfalls in ähnlichen Situationen unterstützen zu können. Als gemeinnütziger Verein sind wir auch spendenbegünstigt, das heißt Spenden an unseren Verein werden, sofern nicht anonym gespendet wird, automatisch dem Finanzamt gemeldet“, erklärt Nina Liftenegger.

Der Link zur Spendenaktion: www.nfkinder.at/unterstuetzen.

Über Nicolas und die Spendenaktion

Nicolas kam mit einem offenen Zwerchfell zur Welt und wurde einige Tage nach seiner Geburt bereits operiert, verbrachte zwei Wochen auf der Intensivstation und weitere vier Wochen im Krankenhaus. Mit 3 Jahren wurde bei ihm NF1 diagnostiziert, im weiteren Verlauf auch ADS und eine autistische Spektrumsstörung. Durch seine Erkrankung benötigt Nicolas ständige Betreuung und diverse Therapien. Derzeit arbeitet Nicolas in der Lebenshilfe Werkstätte Mödling, die im Sommer eine Woche in Kroatien organisiert, wo Nicolas die Betreuung bekommen kann, die er benötigt.

Da er sehr stark auf Veränderungen in seinem Umfeld reagiert und ihn soziale Interaktionen sehr fordern, ist dieses Angebot, mit bereits vertrauten Personen, ideal für ihn. Nicolas wünscht sich, in Kroatien schwimmen zu gehen, weil es ihn entspannt und zur Ruhe kommen lässt und es der einzige Sport ist, den er wegen eines zu schwachen Muskeltonus ausüben kann.

Leider ist es Nicolas Eltern momentan nicht möglich, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, daher haben wir versucht mittels einer Spendenkampagne Nicolas eine unvergessliche Woche in Kroation zu ermöglichen. Gerade Kinder mit einer chronischen Erkrankung benötigen viele Therapien, die zum Teil sehr kostenintensiv sind. Mit dieser Spendenkampagne hoffen wir auch anderen Kindern mit erhöhten Therapiebedarf, bzw. deren Familien zu helfen.

