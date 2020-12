Einige erinnern sich wahrscheinlich an die Geschichte mit dem obersteirischen Bauern Christian Bachler, der mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk wegen dem Kuh-Urteil im Clinch lag und diesen als Wiener Bobo beschimpfte, der vom schwierigen Bergbauernleben keine Ahnung habe. Er lud Klenk zum Arbeiten auf die Alm ein.

Florian Klenk verbrachte diesen Sommer tatsächlich einige Tage bei Bachler auf dem höchst gelegenen Bergbauernhof der Steiermark in Krakauhintermühlen, wo sich die beiden aussprachen.

Klenk hörte viel über die Welt des Bergbauern und Querdenkers. Durch Zufall erfuhr der Journalist dann von der finanziellen Not Bachlers. Die örtliche Raiffeisen-Bank Murau stellte Bachler die Kredite fällig, der Hof stand vor der Zwangsversteigerung.

„Guten Morgen, hier spricht der Ochs“

Florian Klenk überredete Christian Bachler, sich helfen zu lassen. Er organisierte eine Crowdfunding-Aktion, eröffnete ein Paypal-Pool und holte sich prominente Unterstützung.

Unter diesen Unterstützern war auch der Volksrock‘n Roller Andreas Gabalier, mit dem Klenk vor zwei Jahren ebenfalls im Clinch lag.

Gabalier warf Florian Klenk, der ihn immer in die rechte Ecke stellte vor, dass Traditionen nichts für ihn seien. Gabalier meinte damals, dass Klenk am 24. Dezember nichts zu tun hätte und dass in der steirischen Krippe noch „Ochs“ und „Esel“ fehlen würden.

Klenk rief Ende November bei Gabalier an: „Guten Morgen, hier spricht der Ochs. Du besingst ja immer die Schönheiten unseres Landes. Jetzt könntest du mir einen Gefallen tun. Wir brauchen Hilfe für einen jener Bauern, deren schöne Welt Du gerne besingst.“ Andreas Gabalier startete sofort einen Videoaufruf.

Daniel Kosak vermittelte Wirtschaftsexperten

Zu den Unterstützern der Aktion gesellten sich auch Rudi Fussi, der Kabarettist Petutschnig Hons und der Altlengbacher Vizebürgermeister Daniel Kosak. Er vermittelte einen Wirtschaftsexperten, der für den Hof einen Business-Plan erstellte. „Daniel Kosak war sehr hilfsbereit und hat uns mit seinem Netzwerk ganz toll unterstützt, ihm gebührt ein großer Dank“, betont Klenk. Zwei Tage nach Eröffnung des Paypal-Pools geschah dann das, was man als Weihnachtswunder bezeichnen darf. Auf das Spendenkonto waren 275.000 Euro eingegangen. Tags darauf waren es 420.000 Euro. 9.000 Spender sorgten dafür, dass der Hof nicht nur gerettet, sondern komplett entschuldet wurde. Christian Bachler schloss sofort das Spendenkonto.

„Hoffentlich ist das nicht nur ein Traum.“ Christian Bachler

„Komm, Bobo, stoßen wir an! Hoffentlich ist das nicht nur ein Traum“, dankte Christian Bachler Florian Klenk und den Unterstützern und Spendern. „Wir danken Euch! Wir sind sprachlos. Das Unmögliche wurde möglich. Den Zweiflern zum Trotz. Wir haben unser Ziel erreicht“, freut sich auch Klenk – vor allem, dass die Bank nicht gewonnen hat. Jeder gespendete oder erwirtschaftete Euro geht nach der Entschuldung nicht an die Bank, sondern fließt als Investment in den Bergbauernhof. Beträge, die darüber hinaus gespendet wurden, werden eins zu eins in neue Projekte am Hof investiert.

Die Geschichte hat auch den ORF auf den Plan gerufen. Am Donnerstag, 10. Dezember um 23.05 Uhr sind Klenk und Bachler zu Gast bei Barbara Stöckl.