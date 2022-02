Trauer um Gustav Böhm: Abschied von einem „Tausendsassa“

Gustav Böhm verstarb im 82. Lebensjahr. Er war ein „Tausendsassa“, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und beliebt war.

Vor über 55 Jahren tingelte Böhm als Landestanzmeister durch die Gemeinden, wo er in Trachten- und Heimatvereinen sein Können präsentierte. 1965 lernte er dabei seine Christine kennen. Der Ehe entstammen die Söhne Martin und Robert.

Gustav Böhm war Anfang der 70er-Jahre der erste Bademeister im Wienerwaldbad. Er betreute die Kassa, achtete auf die Badegäste, pflegte die Grünflächen und reparierte dies und das. In den Wintermonaten versah er seinen Dienst im Gemeindeamt, bevor er in die Stiftskaserne als Beamter beim Österreichischen Bundesheer wechselte, wo er bis zur Pension arbeitete.

Gustav Böhm war seit 1973 Mitglied bei der Feuerwehr Eichgraben, wo er Gruppenkommandant und ab 1992 Zugskommandant war. Lange betreute er das Sachgebiet Nachrichtendienst. Er war im Abschnitt Neulengbach als Sachbearbeiter Nachrichtendienst (Funk) tätig und von 1998 bis 2004 auch Bezirksausbilder. „Er war auch bewerbsmäßig aktiv und absolvierte 1979 das Funkleistungsabzeichen, mehrere Male das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber und schließlich 1987 das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. Seit der Gründung der Feuerwehrjugend 1987 war er ein Förderer und großer Unterstützer“, berichtet Kommandant Andreas Buchschachner. Während des Schulumbaus stellte sich Böhm als Schülerlotse regelmäßig freiwillig in den Dienst der guten Sache.

Humor war für Böhm Salz des Lebens

Das gesellschaftliche Leben und sein unbändiger Humor waren für Gustav Böhm das Salz des Lebens. Fast 25 Jahre lang war er Mitglied der Neulengbacher Faschingsgilde. „Wenn er zu reden begann, blieb kaum ein Auge trocken. Schon 1995 bekam er daher den Namen Schnattergans verliehen. Als solche passte ihm das Kostüm der Putzfrau wie angegossen. Schon bei der allerersten Faschingssitzung diente er in dieser Rolle als Moderator und Überleiter zwischen den einzelnen Nummern“, erinnert sich Hannelore Ucik.

Böhm kannte fast alle Besucher, wusste Anekdoten und kleine G’schichterln zu erzählen. Bei der Gründung des Vereines „Faschingsgilde Neulengbach“ durfte er natürlich im Vorstand nicht fehlen. Er wurde der Elferrat der Gilde, Außenminister und Vertreter im BÖF, der Dachorganisation der Österreichischen Faschingsgesellschaften. Selbstverständlich stand er auch gerne auf der Bühne, unterstützte stets die Probenarbeit, war verlässlich in allen Bereichen.

Die Begräbnisfeier findet am Montag, 28. Februar, um 14 Uhr, in Eichgraben statt.

