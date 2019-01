„Der Natureislaufplatz ist fertig“, vermeldete Bürgermeister Martin Michalitsch am Freitag per Newsletter. Am Samstag sah alles wieder ganz anders aus, die Eisfläche verwandelte sich in eine große Wasserlacke.

Eismeister Adil Redzep und Bademeister Perica Zebec haben vergangene Woche Schicht um Schicht den Natureislaufplatz beim Badparkplatz aufgebracht. Nach einer Eiskontrolle gab Bürgermeister Martin Michalitsch das Eis am Freitag frei. Nach einem kurzen Frost in der Nacht auf Sonntag war dann tagsüber wieder Tauwetter angesagt. Also macht der Natureislaufplatz zurzeit seinem Namen alle Ehre. Für Eislaufbegeisterte gilt: Sobald es einige Tage wieder kälter ist einfach beim Eislaufplatz neben dem Wienerwaldbad vorbeischauen.

Bürgermeister Michalitsch weist darauf hin, dass es sich um Natureis handelt: „Das ist natürlich nicht so makellos wie Kunsteis. Wellen oder kleine Beschädigungen erfordern eine höhere Achtsamkeit beim Eislaufen“, so der Bürgermeister.