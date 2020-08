Es ist vollbracht – die Eichgrabener Liedermacherin Ursula Leutgöb freut sich über ein neues Album – ihr fünftes. Aber es ist das erste Album in reiner Frauenbesetzung. Gemeinsam mit Monika Schwarzinger, Monika Feninger, Antonia Sigl und Maria Klebel sind wunderschöne, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Lieder entstanden.

Lieder mit geballter Frauenenergie

Unter dem Titel „Der Himmel brennt rot“ verbergen sich Lieder über das Werden, Verblassen, Lieben und Lassen und noch viel mehr, was das Leben intensiv macht. Fein nuancierte Kompositionen, abwechslungsreiche Arrangements wurden mit ihren wunderbaren Musikerinnen virtuos umgesetzt. Geballte Frauenenergie.

Ursula Leutgöb & die famosen Frauen nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise quer durch alle Stilrichtungen und Stimmungslagen. Ein Hauch von Swing und Volksmusik, Balladen, typische Singer-Songwriter-Lieder und a-capella. Texte in bester Liedermachertradition, voller Poesie, Witz, Drive, subtiler Zwischentöne und Tiefgang.

Die gebürtige Oberösterreicherin, die schon viele Jahre mit ihrer Familie in Eichgraben lebt, hat schon als Jugendliche gerne Texte geschrieben und vertont, um Erlebnisse, Wahrnehmungen, Gedanken – und vor allem sich selbst fassbar zu machen.

Seit 2009 widmet sie sich dieser Leidenschaft wieder intensiver. „Ich produziere CDs und gebe Konzerte“, sagt sie. Und neben ihrer eigenen musikalischen Arbeit singt Ursula Leutgöb im Chor „Eichgraben Vokal“ unter der Leitung von Katja Scheibenpflug. Die Songwriterin spielt zudem auch Theater in der „Schaustellerei Maria Anzbach“ bei Julia Vogl.

Außerdem ist Ursula Leutgöb gemeinsam mit Elfriede Bruckmeier und Karl Prammer im örtlichen Kulturforum tätig und unterstützt Elfriede Bruckmeier im VKK - Verein für Kunst und Kultur.

Derzeit sind zwei CD-Präsentationen geplant: Am Freitag, 4. September, um 19.30 Uhr, in der Theaterei in St. Christophen und am Donnerstag, 10. September, um 19 Uhr, im Theater am Spittelberg in Wien.