Valerie Springer las aus ihrem neuesten Werk „Nachtkind“

Die Schriftstellerin, Journalistin, Kulturredakteurin und Sachbuchautorin Valerie Springer präsentierte in der Eichgrabener Galerie ihr neuestes Buch „Nachtkind“. Die Besucher lauschten begeistert der Vorlesung von Valerie Springer. Im Anschluss signierte die Schriftstellerin die Bücher und stand für Fragen zur Verfügung.

Für ihr neuestes Werk erhielt Valerie Springer ein Arbeitsstipendium des österreichischen Bundesministeriums für Kunst und Kultur. Springer verbrachte ihre Kindheit und Jugend in verschiedenen europäischen Ländern. In späteren Jahren lebte sie lange Jahre auf Jamaika, auf Mauritius und in Indien.

Von 2017 bis 2019 war sie auf Reisen durch die Amerika, von Kanada über Alaska bis zum südlichsten "Ende der Welt" in Feuerland. Die Sommer verbringt sie in Niederösterreich und im Salzkammergut, im Winter ist sie normalerweise unterwegs. Der Abend in der Galerie, der vom Eichgrabener Lädchen organisiert wurde, klang bei netten Plaudereien am Buffet gemütlich aus.