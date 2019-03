Stoiser

Das „Wirtshausleben“ in Eichgraben soll mit der Initiative wieder neu aufblühen: Obfrau Sissi Maier, Hannes Reisinger, Claudia Sackmann und Johann Pirkner hoffen, dem Wirtshaussterben wieder etwas entgegenwirken zu können, schließlich gab es in der Marktgemeinde früher ganze 13 an der Zahl. (v. l.).