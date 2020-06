Die Liste der Beschädigungen, die im Hotel Wienerwald angerichtet wurden, ist, wie berichtet, lang. Graffiti in den Zimmern, aufgebrochene Türen, kaputte Lampen, Scherben von Gläsern und Fensterscheiben am Boden, leer getrunkene Flaschen, gestohlene Computer. Die Polizei hat Spuren gesichert, unter anderem wurden ein paar Converse-Schuhe am Tatort zurückgelassen. Nun bittet die Exekutive um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat etwas gesehen, oder kann Angaben zu den Graffitis machen? Alles wird vertraulich behandelt.

Sachdienliche Hinweise unter 059133/3161.