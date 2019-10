Über die nächste Sommersaison im Freibad wird jetzt schon nachgedacht. „Als neuer geschäftsführender Gemeinderat habe ich veranlasst, dass wir eine Geschäftsgruppensitzung zum Thema Wirtschaft und Wienerwaldbad abgehalten haben“, berichtet Johannes Maschl von der VP. In gemütlicher Atmosphäre haben die Mandatare parteiübergreifend im Beisein von Bürgermeister Georg Ockermüller Möglichkeiten zur Verbesserung des finanziellen Ergebnisses des Wienerwaldbades erarbeitet.

„Das Angebot soll attraktiviert werden, damit einhergehend erhoffen wir uns Mehreinnahmen“, sagt Maschl. Als Beispiele werden genannt: Einführung einer Frühschwimmerkarte (3 Mal pro Woche von 7 bis 8.30 Uhr), Öffnung des Bades für Jahreskartenbesitzer von März bis November als Naherholungsraum und Spielplatz mit öffentlicher Toilette oder einfacherer Zugang zu Jahreskarten für das Wienerwaldbad durch zusätzliche Online-Registrierungsmöglichkeit.

„Um die Betriebskosten zu senken haben wir organisatorische Maßnahmen erarbeitet. Einer der großen Kostenpunkte ist der Energieverbrauch des Bades. Daher haben wir mit der Planung einer großen Photovoltaikanlage im Bad begonnen“, erklärt Johannes Maschl. Die notwendigen Umbaumaßnahmen für alle Verbesserungen werden ebenfalls bereits erhoben. Ein kompletter Bericht wird voraussichtlich in der Budgetsitzung im Dezember präsentiert. „Ich freue mich sehr, dass alle Mitglieder der Geschäftsgruppe aktiv an der Ideenfindung teilgenommen haben. Eine jährliche Verbesserung des finanziellen Jahresergebnisses um bis zu 30.000 Euro wird damit ermöglicht, was uns Spielräume für andere wichtige Projekte im Ort ermöglicht“, freut sich der neue Ressortleiter.