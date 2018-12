Als Dankeschön dafür haben die Mitglieder 400 Euro gesammelt. Damit unterstützt der Chor der Volksschule Eichgraben - heuer schon zum zweiten Mal - die Aktion "Caritas & Du schenken mit Sinn".

Mit diesem Geld wird eine Ziege für eine Familie in Burundi angeschafft und ein Ochse in Äthiopien gekauft, Lebensmittelpakete werden in den Sudan und in die Ukraine verschickt und zwei Schlafsäcke für Obdachlose werden gesponsert.

Und weil das Ganze den Kindern so viel Freude gemacht hat, gab es vor Weihnachten nochmals einen Auftritt - diesmal in der schönen neuen Aula vor der gesamten Schule.