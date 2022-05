Vom Glück des Malens: Ausstellung und Buch über Lothar Bruckmeier

Werbung

Der Verein für Kunst und Kultur lud unter dem Titel „Lothar Bruckmeier - Vom Glück, malen zu dürfen“ zur Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation in die Galerie.

„Jedes Buch hat eine Geschichte. Die Geschichte dieses Buches beginnt 1959 und beleuchtet das künstlerische Wirken von Lothar Bruckmeier. Das Interesse am Buch hat nicht nachgelassen. Das ist beruhigend. Das Buch wird bleiben, auch wenn die Disketten schon längst weg sind“, ist Carl Aigner überzeugt.

Wegbegleiter konnten Witwe für Projekt begeistern

Lothar Bruckmeier (1927 – 2016) hatte wie viele, die in sehr jungen Jahren noch im Krieg waren, keinen geradlinigen Lebenslauf. Als er endlich das machen konnte, was er immer wollte, war er bereits über 30 Jahre alt.

Als Autodidakt erarbeitete er sich alle künstlerischen Techniken und malte vor allem die Natur. Leute, die mit seinen Bildern leben, drängten ihn immer wieder, doch eine repräsentative Publikation heraus zu bringen, aber er winkte ab und malte lieber.

Nun konnten die Wegbegleiter des Künstlers seine Witwe, die Autorin Elfriede Bruckmeier, für dieses Projekt begeistern. In sieben Kapiteln werden sein Leben, seine Wegbegleiter, seine Werke, Reisen, und Grenzen des Wachstums, beleuchtet.

„Es hat sich ein zeitgeistiger Kunstbetrieb entwickelt, der weit vom Sinn der Kunst entfernt ist. Ich bin froh, dass ich die Kraft hatte, mich davon abzuwenden. Ich bin der Meinung, dass man als Künstler Diener an der Kunst ist und nicht ein Vasall irgendwelcher, oft selbsternannter Experten“, sagte einst Lothar Bruckmeier.

„In dem Moment, wo wir sagen, wir brauchen die Kunst nicht mehr, sind wir als anthropologisches Wesen am Ende.“ Carl Aigner

Die Ausstellung wurde mit den Worten des Kunsthistorikers Carl Aigner und des Landtagsabgeordneten Martin Michalitsch eröffnet. In Memoriam Lothar Bruckmeier hielt Carl Aigner fest, dass Kunst durch nichts ersetzbar ist.

„Was uns letztendlich als Mensch definiert sind zwei Dinge: die Fähigkeit zur Kunst und die Fähigkeit zu glauben. Das finden wir bei keinem anderen Lebewesen. In dem Moment, wo wir sagen, wir brauchen die Kunst nicht mehr, sind wir als anthropologisches Wesen am Ende“, so Carl Aigner.

Martin Michalitsch betonte die tolle Persönlichkeit des Ausnahmekünstlers Lothar Bruckmeier, der angesprochen auf die Kunst gerne zu sagen pflegte: „Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere!“ Die Vernissage war sehr gut besucht und erntete großes Lob.

Die Ausstellung ist Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung +43(0)2773/46 301 geöffnet.

