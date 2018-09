„Mit Beginn des zweiten Bauabschnittes musste der Gehsteig zwischen Sparkasse und dem Schulgebäude gesperrt werden und eine neue Wegführung für Fußgängerinnen und Fußgänger erstellt werden“ berichtet Bürgermeister Martin Michalitsch. Gemeinsam mit Polizei, Schule und der Verkehrsbehörde wurden Maßnahmen für die Bauphase erarbeitet und vorübergehend ein zusätzlicher Fußgängerübergang im Bereich der Sparkasse errichtet. „Leider hat die geänderte Verkehrsführung sowohl für Fußgänger, als auch für die Autofahrer für Verwirrung gesorgt. Am Freitagfrüh herrschte Chaos“, so Volksschuldirektorin Monika Siglreithmaier.

Auch Direktor Helmut Peter von der Neuen Mittelschule ist besorgt: „Vor allem im Bereich des Parkplatzes vor der Apotheke kam es zu kritischen Situationen, da viele Eltern ihre Kinder bis vor die Schultür bringen wollen.“ Bürgermeister Martin Michalitsch, der am Freitag die Schule besuchte appelliert an die Eltern: „Trotz mehrfacher Bitten lassen Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule aussteigen. Sie gefährden damit nicht nur die eigenen, sondern auch die anderen Kinder. Es gibt sichere Ausstiegsstellen beim Park- und Ride-Parkplatz gegenüber der Kirche, rund ums Gemeindezentrum und am Bahnhof.“ Die Fußgänger, die vom Zentrum Richtung Schule gehen, müssen nun den neuen Zebrastreifen im Bereich der Sparkasse und in weiterer Folge den Gehsteig auf der Apothekenseite bis zur Ampel benutzen.

Halten und Parken ist verboten

„Das Gehen entlang der Baustellengitter ist gefährlich und verboten!“, so Michalitsch. Für die Parkplätze vor der Apotheke gilt ab sofort von 6 bis 8 Uhr ein „Halten und Parken verboten“. Das bedeutet, dass hier das Stehenbleiben und Aussteigen lassen verboten und somit strafbar ist. „Die Polizei wird in der nächsten Zeit verstärkt präsent sein. Bitte beachten Sie bitte, dass wir als Erwachsene unmittelbare Vorbilder für unsere Kinder sind“, so der Appell von Schulen und Gemeinde.

Der Bürgermeister ersucht um Verständnis und hofft auf den Beitrag aller für mehr Sicherheit in einem Bereich, der auch ohne Baustelle schon ein Brennpunkt des Verkehrsgeschehen ist.