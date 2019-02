Großen Schaden richteten Vandalen in der Nacht auf Sonntag am WC im Eichgrabener Rathaus an. Nicht nur die Abflüsse wurden verstopft, sondern auch die Sanitäranlagen beschädigt, indem gegen diese mit Gewalt getreten wurde. Zu guter Letzt wurden auch noch die Wasserhähne aufgedreht, sodass diese die halbe Nacht hindurch liefen und das WC unter Wasser setzten.

Als ein Gast von Mo’s Bistro am Sonntagvormittag auf das WC gegen wollte, bemerkte er den Schaden. Gleich wurde das Wasser abgedreht und der Schaden angezeigt. Dieser beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Exekutive nahm die Ermittlungen zur Ausforschung der Vandalen aus. Hinweise, die vertraulich behandelt werden, bitte an die Gemeinde, 02773/ 44600, oder die Polizei Altlengbach, 05/91333/ 3161.