Eichgraben: Abschied für Monika Siglreithmaier

Einen besonderen Schulschluss beging am letzten Schultag die langjährige Direktorin der Volksschule Monika Siglreithmaier, die mit September ihre Pension antritt. Unter ihrer Leitung hat sich die Volksschule als tolle Bildungseinrichtung etabliert. „Gerade in den letzten Jahren war es sicherlich eine besondere Herausforderung, die Monika Siglreithmaier mit viel Einsatz und Herz gemeistert hat“, lobt Bürgermeister Georg Ockermüller ihre Leistungen. Ihre Nachfolgerin wird mit September Sabrina Herbst, die somit sowohl die Volks- als auch die Mittelschule leiten wird. „Wir wünschen Monika Siglreithmaier einen schönen Start in den neuen Lebensabschnitt und Sabrina Herbst viel Freude, Mut, Energie und Leidenschaft für die neuen Herausforderungen“, so Ockermüller.