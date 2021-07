Wie das Rote Kreuz in Kriegszeiten wie auch im Frieden die Menschen schützt und ihnen dient, so schützt das Blaue Schild die bedrohten Kulturgüter, die die kulturelle Identität einer Gesellschaft bzw. der Weltgemeinschaft bilden.

Vor 25 Jahren wurde die Organisation Blue Shield Österreich unter der Leitung von Karl von Habsburg, der auch für Blue Shield International im Einsatz ist, gegründet. Der Eichgrabener Archäologe Professor Friedrich Schipper ist Generalsekretär von Blue Shield Österreich. Schipper ist auf die Kulturen des Nahen Ostens spezialisiert. Forschungsreisen sowie archäologische Feldforschungsprojekte brachten ihn in die Türkei, den Libanon, den Irak, nach Syrien, Jordanien, Israel, Palästina und Ägypten.

Seine Interessen beinhalten immer die Rolle des kulturellen Erbes in der heutigen Politik, aber auch dessen Rolle im Kontext des bewaffneten Konflikts. In seiner Funktion als Generalsekretär organisierte er im Rahmen des Jubiläums vergangene Woche unter dem Titel „Kulturerbe im Kreuzfeuer“ eine Veranstaltung in der Militärakademie in Wiener Neustadt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte, dass Kulturgüterschutz auch wesentlich zur internationalen Friedensarbeit beiträgt. Karl Habsburg berichtete über die Tätigkeiten der vergangenen 25 Jahre und richtete den Fokus in die Zukunft. Generalmajor Karl Pronhagl beleuchtete die Perspektiven für das österreichische Bundesheer. Karl Habsburg und Klaudia Tanner lassen derzeit auf Ansuchen der UNESCO die Entwicklung eines Kompetenzzentrums für Kulturgüterschutz prüfen. Dazu war der Leiter des UNESCO-Hauptsitzes in Paris digital zugeschaltet. Friedrich Schipper präsentierte den Besuchern auch den neuen Vorstand von Blue Shield Österreich.

Im Anschluss wurde zum Imbiss geladen.