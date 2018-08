Gleich zwei Mal wurde in der Vorwoche in Wochenendhäuser in Eichgraben eingebrochen: Der oder die Täter stiegen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag der Vorwoche in ein Haus in der Badener Straße ein, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Fündig dürften sie allerdings nicht geworden sein, sie zogen ohne Beute wieder ab. Als die Besitzer aus Wien bei ihrem Zweitdomizil vorbeischauten, bemerkten sie den Coup.

Auch ins Nachbarhaus wurde eingebrochen, dort brachen die Täter ein Fenster auf, durchsuchten das Wochenendhaus, zogen aber auch hier ohne Beute wieder ab. Es wurde Anzeige erstattet.