Bereits zehn Jahre gab es das Geschäft von Petra Pokorny. Sie hat die Drogerie „Scherbaum“ im Eichgrabener Zentrum übernommen und daraus das Sonneneck gemacht. Neben dem Solarium gibt es dort Drogerieprodukte, Geschenkartikel, Bioprodukte und vieles mehr – Paketzustellbasis und Putzerei inklusive. Doch trotz der zentralen Lage kämpfte Petra Pokorny schon seit einigen Jahren ums wirtschaftliche Überleben.

Ähnlich ergeht es Birgit Grossmann vom Blumengeschäft „Manic Botanic“, das vor etwa zwei Jahren in der Nähe der Feuerwehr eröffnet wurde. „Ich habe meine treuen Stammkunden, aber auf Dauer reicht das nicht aus“, berichtet die Floristin. Viel zu wenig Kunden nehmen das Blumenangebot im Ort an. Und nur wenige wussten, dass Grossmann auch Antiquitäten anbietet. Birgit Großmann wird ihr Geschäft in Eichgraben Ende des Jahres schließen.

Bürgermeister Martin Michalitsch und Wirtschaftsgemeinderat Georg Ockermüller betonen, dass sie die Entscheidung der Geschäftsfrauen bedauern. „Wir haben immer unser Möglichstes getan, um unsere Nahversorger zu unterstützen“, betont Michalitsch, der privat immer wieder bei den Nahversorgern einkauft und die Gemeinde greife die vorhandenen Angebote gerne auf.

Mehr über das Aus und, ob sich die Frauen vorstellen können nochmal ein Geschäft zu eröffnen, lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Neulengbacher NÖN.