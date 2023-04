Selbermacher lernten sich kennen

Viele Interessierte kamen letzten Donnerstag in die Alte Gärtnerei Eichgraben, um andere Selbermacher kennen zu lernen. Die Obfrau vom Verein „Alte Gärtnerei Eichgraben“, Andrea Buhl-Aigner und ihr Team freuten sich über das große Interesse. Der Themenbogen war groß. Unter den Teilnehmern waren Imker, Bierbrauer, Hobbygärtner und viele mehr.

Es entstanden interessante Gespräche und die Teilnehmer konnten Wünsche nach Workshops und Veranstaltungen deponieren. Für Speis und Trank war gesorgt. Einige Selbermacher hatten auch Kostproben mitgebracht. Man wird jedenfalls in Verbindung bleiben – weitere Treffen sind geplant. Am Donnerstag, 27. April um 18.30 Uhr lädt der Verein „Alte Gärtnerei“ zum Natur im Garten Vortrag „Gärten klimafit machen“ in die Alte Gärtnerei.

