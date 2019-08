Durch Zufall entdeckte Monika Neubauer, dass die Plastikschraubverschlüsse von Getränken wertvoller Rohstoff sind und für ein karitatives Vorzeigeprojekt gesammelt werden.

Über einen Verein in Kärnten gelangen die „Stöpsel“ zu einer Recyclingfirma in Slowenien, die pro Tonne 260 Euro bezahlt. Dieses Geld kommt ausschließlich behinderten Kindern zu Gute. Österreichweit werden jährlich etwa um die 100 Tonnen gesammelt.

„Die einfache Formel lautet: Plastikschraubverschlüsse von Tetrapaks oder Flaschen und Tuben und sonst nichts“Monika Neubauer

„Da kommt einiges an Geld für einen guten Zweck zusammen und ich fragte mich, warum so eine Aktion nicht staatlich organisiert wird oder zumindest von Umweltschutzorganisationen beworben wird“, sagt Monika Neubauer. Sie wandte sich an den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten: „Damit viele Leute wie ich anfangen, die Stöpsel in Eigeninitiative zu sammeln.“

Der Verband lobte zwar das Engagement für die gute Sache, erklärte sich aber nicht für zuständig für einzelne Umweltschutzprojekte. Die Eichgrabenerin und ihr Bekanntenkreis lassen sich nicht entmutigen und sammeln fleißig weiter. Gesammelt werden nur Teile bis maximal 8x8 Zentimeter. Sie müssen in einem kleinen eingeprägten Dreieck die Ziffer 2, 4, oder 5 und die Buchstabenkombination HDPE, LDPE oder PP tragen. Das sind Abkürzungen für die Art des verwendeten Kunststoffs.

„Natürlich ist das praktisch nicht zu transportieren und auch auf den kleinen Verschlüssen schwer zu lesen. Die einfache Formel lautet daher: Plastikschraubverschlüsse von Tetrapaks oder Flaschen und Tuben und sonst nichts. Das ist wichtig, denn die falschen Dinge müssen aussortiert werden“, betont Monika Neubauer. Dass es für die Gemeinden schwierig ist, diese Stöpsel zu sammeln, ist ihr bewusst: „Das liegt leider an der Bevölkerung, weil diese nicht oder nur schlecht den Müll trennt.“

www.stoepsel-sammeln.at