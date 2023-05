Alte Liebe rostet nicht: 25 Oldtimer unterwegs auf den Buchberg

Die Ankunft der Oldtimer auf dem Buchberg hat Karl Satzinger mit seiner Drohne festgehalten. Foto: Karl Satzinger

Die Mitglieder des 1. Oldtimer Club Hennersdorf „Alte Liebe rostet nicht” unternahmen eine Ausfahrt. Geplant und organisiert hat die Tour Helmut Gornik aus Maria Anzbach. Nach einem kräftigen Frühstück in Hennersdorf setzten sich die 25 Oldtimer in Richtung Pressbaum in Bewegung. Jedes Auto hatte einen ausgearbeiteten Streckenplan mit allen wichtigen Hinweisen. Das erste Etappenziel war in Pressbaum beim Oldtimer-Traktorensammler Karl Hartweger, der selbst Mitglied beim Oldtimer Club Hennersdorf und stolzer Besitzer von 26 Oldtimer Traktoren und Zugmaschinen ist. Das nächste Ziel war der 469 Meter hohe Buchberg in Maria Anzbach, für manche “Oldis” waren die Steigungen eine Herausforderung, die aber alle schafften. Im Schutzhaus gab es für die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Mittagessen. Die Weiterfahrt ging übere die Hochgscheid–Panoramstraße- Richtung Michelbach zum Heimatmuseum der Familie Pieringer. Die große Sammlung an landwirtschaftlichen Geräten, Traktoren, und Handwerksmaschinen, beeindruckte die Teilnehmer. Auf rund 2000 m² Ausstellungsfläche finden geschätzte 3500 Exponate Platz. Der Abschluss der Ausfahrt fand beim Mostheurigen Rosenbaum in Rohrbach an der Gölsen statt. Dort wurde noch lange über diesen Tag mit den vielen Eindrücken gesprochen. Der Obmann Edgar Varga dankte Helmut Gornik für die gute Organisation und Vorbereitung.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.