Arbeiter zockte Kunden in NÖ und Wien ab: Haft

Der Abfluss ist verstopft, das Bad gehört saniert, der Strom ist aus – da ist rasche, professionelle Hilfe gefragt. Notdienste findet man schnell im Internet. Doch nicht nur professionelle Handwerker bieten ihre Hilfe an, auch so manche Betrüger nutzen die Not ahnungsloser Bürger aus.

Diese Gutgläubigkeit nutzte auch ein Mann (25) aus, der sich mit einem reellen Firmennamen, aber einer anderen Telefonnummer bei einer Internetsuchmaschine als Notfallinstallateur eingetragen haben soll.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde ihm durch die Wiener Polizei aber das Handwerk gelegt. Seitdem sitzt er in U-Haft und wartet auf seinen Prozess.

Die Liste seiner Straftaten ist mittlerweile ganz schön lang. Der 25-Jährige soll „zwischen Juli und Dezember des Vorjahres mindestens 17 Handwerksarbeiten notdürftig durchgeführt und dafür horrende Summen verlangt haben“, informiert die Landespolizeidirektion Wien. Die Schadenssumme liegt aktuell bei rund 27.000 Euro.

14 Mal schlug er in Wien, drei Mal in Niederösterreich zu, einmal davon in Kirchstetten. In der Gemeinde wurde er wegen elektrischer Probleme in einem Wohnhaus kontaktiert. „Zwei Arbeiter kamen vorbei und erledigten laut Opfer fadenscheinige Arbeiten“, heißt es dazu. Dafür sollen sie einen fünfstelligen Eurobetrag verlangt haben.

Die Polizei geht davon aus, dass es auch noch weitere Opfer gibt. Diese werden ersucht, sich an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter 01/31310/57800 zu wenden.

