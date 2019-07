Bei einem Blick in Nachbars Garten traute ein Altlengbacher in der Vorwoche seinen Augen nicht: Er entdeckte eine Maderfalle, in der ein Igel gefangen war.

Der Mann wollte das arme Tier befreien. Doch den Garten des Nachbarn wollte er nicht betreten, da er keine Besitzstörungsklage riskieren wollte.

Kurzerhand informierte der Tierfreund die Exekutive. Diese machte sich auf den Weg nach Leitsberg und zeigte ebenfalls ein Herz für Tiere. Die beiden Beamten befreiten den Igel aus der Maderfalle und entließen ihn wieder in die Freiheit.