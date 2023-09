Ollersbacher Spielplatz wurde feierlich eröffnet

Die Spielplatzoffensive in Neulengbach wird weiter fortgesetzt. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Vertretern aus der Bevölkerung, den Mitgliedern des UTC Ollersbach und dem Neulengbacher Bauhof wurde der Spielplatz im Sommer umgestaltet. Nebenan wurde zusätzlich ein Basketballplatz errichtet. Entstanden sind unter anderem eine Sand- und Wasserlandschaft, Schaukeln, eine Rutsche und ein großer Kletterturm. Die neuen Spielgeräte wurden bei der Eröffnung auch gleich von den Kindern tüchtig „eingeweiht“. Während die Kinder am Spielplatz toben, lädt die neu gestaltete und überdachte Sitzgelegenheit jetzt auch die Eltern zum Verweilen am neuen Spielplatz ein.

Der neu gestaltete Spielplatz wurde feierlich von Bürgermeister Jürgen Rummel und Stadträtin Maria Rigler eröffnet und von Pfarrer Boguslaw Jackowski gesegnet.