Projekt „Herzerlweg“: Volksschule Kirchstetten erhielt Leopold

Die NÖN hat das Projekt „Herzerlweg“ der Volksschule Kirchstetten mit dem Leopold in der Kategorie Zukunft ausgezeichnet. Drei Schüler und zwei Schülerinnen durften stellvertretend für die Schule den Preis entgegennehmen. „Ein bisschen aufgeregt sind wir schon“, meinten sie, als die Überreichung im Millenniumssaal im St. Pöltner Landhaus über die Bühne ging.

Die Patronanz für diesen NÖN-Leopold hat Johanna Mikl-Leitner übernommen. „Das Projekt ist urcool“, stellte die Landeshauptfrau beim kleinen Festakt fest. Sie gratulierte den Schülern zur Auszeichnung und dankte der NÖN für die Vergabe des Leopolds.

Die Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen des Werk- und Sachunterrichts der vierten Klasse Tafeln für den Herzerlweg gestaltet und sie mit Informationen über wichtige Ereignisse der vergangenen hundert Jahre in Kirchstetten, Totzenbach und in der Region versehen. „Vier Monate wurde insgesamt daran gearbeitet“, berichtet Direktorin Michaela Gastecker. Das Basteln und Malen sei super gewesen, erzählen die Kids, die mittlerweile höhere Schulen in St. Pölten besuchen. „Etwas Besonderes war auch die Eröffnung“, erzählt Tobias Spritzendorfer.

Die Idee für den Themenweg hatte Lehrerin Christina Schirak bei einer Wanderung. „Ich habe unserer Direktorin davon erzählt. Sie war gleich Feuer und Flamme“, freut sich die Pädagogin. Und so wurde der Herzerlweg anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ umgesetzt. Das Material für die Tafeln hat der Totzenbacher Schlossbesitzer Herbert Berger zur Verfügung gestellt.

„Auch der Verein der Freunde Totzenbachs hat uns unterstützt. Franz Hofbauer ist oft in die Schule gekommen und hat uns geholfen“, betont Direktorin Michaela Gastecker. Aufgestellt wird der NÖN-Leopold im Lehrerzimmer.

