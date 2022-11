Borg Neulengbach öffnete Türen

Vom hohen Zuspruch zeigte sich Direktor Erich Gabler positiv überrascht. Neu war die Form der Veranstaltung, wie Professor Daniela Altenweisl erklärte: „Wir wollen keine Show abziehen - die Besucher - und späteren Schüler - sollen ein Gefühl dafür bekommen, wie es bei uns läuft; deshalb haben wir einfach den Unterricht von Vormittag auf Nachmittag verlegt und animieren unsere Gäste, doch einfach in den Klassen Platz zu nehmen.“

So wurde öffentlich mikroskopiert, man konnte eine Chemiestunde mit interessanten Versuchen verfolgen und vieles mehr. Bei Infoständen wurden die verschiedenen Ausbildungszweige der Schule und das neue Oberstufenkonzept vorgestellt, gemäß dem nun jedes einzelne Semester positiv abgeschlossen werden muss, was laut Professor Verena Schifko schon auf die Qualität der Maturaergebnisse durchgeschlagen hat. Schließlich wurden auch ein Babypflegekurs, ein Krankenpflegekurs und ein Rettungsschwimmkurs vorgestellt, die jeweils den Schülern geeigneten Alters – neben einem 16- stündigen Erste Hilfe-Kurs - vom Roten Kreuz an der Schule angeboten und gerne genützt werden, ganz den ökologischen und sozialen Zielen des Hauses gemäß.

