Neulengbacher BORG-Schüler bei Tibet-Ausstellung

Vier tibetische Mönche waren im Neuen Rathaus zu Gast und streuten in knapp fünf Tagen ein Sandmandala. Die Ethik- und Religionslehrerinnen des BORG Neulengbach nahmen die Gelegenheit eines Besuches wahr und kamen mit ihren Klassen zur Ausstellung. Karl Leitner vom Verein „Friends of Tibet“ erzählte sehr persönlich über die Gründe für sein Engagement. Ein Mönch sprach mit den Jugendlichen auf Englisch über den Wert des Meditierens. Viele Jugendliche nahmen am Ende die vom Dalai Lama gesegneten Schutzbänder entgegen.

Die Jugendlichen erfuhren viel über Tibet. Karl Leitner vom Verein „Friends of Tibet“ erzählte sehr persönlich über die Gründe für sein Engagement. Foto: BORG