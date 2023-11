Volksschule Altlengbach lud zum Tag der offenen Tür

Bevor es in die Herbstferien ging, luden die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Altlengbach noch zum Tag der offenen Tür herzlich ein. Volksschuldirektorin Karin Scheibelreiter konnte dazu viele Besucherinnen und Besucher begrüßen, die einen Einblick in den Schulalltag bekamen. Da die Volksschule vor zwei Jahren umgebaut worden war, konnte eine moderne Schule präsentiert werden. Besonders beeindruckt hatte so manche Besucherin und so manchen Besucher, dass alle Klassen mit Tablets und Computer ausgestattet sind. Ein besonderer Schwerpunkt ist auch der Leseerziehung gewidmet. Der Elternverein versorgte die Gäste mit Kaffee und Kuchen.