Katze „Sima“ war in St. Christophen als blinder Passagier unterwegs

Die Aufregung war groß, als eines der vier jungen Kätzchen einer Ludmerfelder Familie verschwunden war. Alle suchten sämtliche Räume im Haus und Hof sowie den ganzen Garten ab, doch die dreifärbige Samtpfote blieb verschollen. Nach einigen Tagen war auch die Hoffnung auf das Wiederauftauchen von „Sima“ vollends geschwunden.

Doch es gab trotzdem ein „Happy End“: Das Kätzchen tauchte etwa eine Woche später im etwa zwei Kilometer entfernten Oberndorf auf. Eine Frau klapperte daraufhin - mit dem gefundenen Kätzchen im Arm - die Nachbarn ab und stellte das Bild des Findlings auch online und die Besitzer meldeten sich.

Schon bald darauf trafen die Ludmerfelder in Oberndorf ein, um ihr bereits verloren geglaubtes Miezchen in die Arme schließen zu können. Das junge Kätzchen war vermutlich in den Motorraum eines Autos gekrochen, und während der Fahrt, in Oberndorf, aus ihrem Versteck gefallen ...