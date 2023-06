Wenig Freude mit Japanischen Knöterich

Wie vielerorts an Flüssen und Bächen hat man auch am Laabenbach und der Großen Tulln mit dem Japanischen Knöterich wenig Freude. Als Viehfutter und Zierpflanze 1825 aus Ostasien importiert, hat er sich robust und durchsetzungsfähig in unseren Breiten zum Nachteil der Entwicklung eingeborener Pflanzen ausgebreitet, zumal er als Äsung von eingeborenen Wildtieren nicht angenommen wird.

Mit seinen herzförmigen, glattgeränderten Blättern, die in einer Zickzacklinie an bambusartigen hohlen Stielen bis in eine Höhe von vier Metern wachsen, nimmt er jedem weiteren Bewuchs durch Gräser oder Kräuter das Licht. Mit seinen Rhizomen (Kriechsprossen), die sich bis in zwei Meter Tiefe ausdehnen und ständig seitwärts weiterwuchern, nimmt er der pflanzlichen Konkurrenz außerdem das Wasser. So vernichtet der Gast aus Asien die heimische Biodiversität, wie Karl Gfatter, Obmann des Wasserverbandes, weiß.

Ausbreitung mit Folgen

Aber es gibt auch andere problematische Aspekte: Wege zum Gewässerrand und zu den Pegelablesestationen werden unpassierbar, und der scheinbar dichte Bewuchs bildet keinen Schutz der Ufer durch Erosion bei Hochwässern, da der Boden zwischen den Stielen nackt und schutzlos der Abschwemmung ausgesetzt ist. Gfatter, als Obmann des Wasserverbandes für den Regulierungskonsens verantwortlich, beobachtet die Entwicklung seit Jahren mit großer Sorge: Chemische Mittel, wie die selektive Impfung einzelner Stämme mit Herbiziden, was prinzipiell die einzige erfolgversprechende Methode sei, die Plage loszuwerden, seien im Bachbett aus Umweltschutzgründen unzulässig, mechanische Methoden wirtschaftlich nicht praktikabel.

Kampf gegen die Ausbreitung

Zur Zeit werde regelmäßig gemäht. Früher sei es möglich gewesen, die Flanken des Bachbettes mit einem Mähgerät zu befahren; „Jetzt hat aber der Biber alles unterminiert, und wir brechen ständig ein,“ so Gfatter. „Dafür mähen wir mit einem Großgerät mit einem zwölf Meter langen Ausleger, was freilich einen befahrbaren Uferbegleitweg voraussetzt. Und die Beschattung der Wasserfläche lassen wir wegen der Fische stehen.“ Dabei werde auch eine selektive Vorgangsweise zum Schutz des Schilfes und der heimischen Büsche und Gräser als Rückzugsgebiet der Vögel gewählt. Wichtig sei auch, hoch genug zu mähen, um die Rhizome nicht zu verletzen, denn das führe zu einem Wuchern neuer Stängel.

Begonnen wird in Langenrohr, wo die Vegetation schon den größten Fortschritt erreicht hat, nächste Woche steht der Baustellenbereich um die Steghofbrücke im Fokus. Mechanische Methoden, die Plage auszurotten, wie Abdecken gemähter Flächen mit schwarzer Folie, um die Pflanzen zu ersticken, oder Abtragen des Bodens und Einlegen von Schilfdeckungen, erwiesen sich im kleinen Maßstab als erfolgreich, sind im großen aber nicht durchführbar. „Ein Bauer hat einmal den Knöterich aus seinem Feld weggebracht, indem er alle 14 Tage den Acker mit einem Kultivator in eine Tiefe von 30 Zentimeter bearbeitet und dann zwei Jahre Luzerner Klee gesät hat- aber mit einem riesigen Aufwand“, so Gfatter, „und das geht natürlich im Bachbett nicht, wegen der Steinplattenpanzerung des Ufers im unteren Bereich, und den Bibern...“.